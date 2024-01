La figlia di Vialli per la prima volta in pubblico: legge la lettera del papà accanto a Fedez

Grandi emozioni ieri sera al Teatro Carlo Felice di Genova, dove si è tenuto l'evento benefico "My name is Luca", organizzato per commemorare Gianluca Vialli a un anno dalla sua scomparsa. Centinaia di persone, non solo tifosi sampdoriani, hanno partecipato alla serata, con ospiti come Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Pep Guardiola (in videocollegamento), Fabio Caressa e anche Fedez, che ha conosciuto l'ex calciatore bianconero solo telefonicamente, quando lo contattò dopo l'intervento per il tumore al pancreas e lo incoraggiò a essere forte.

Proprio accanto al rapper - che ha condiviso molto emozionato il suo ricordo di Vialli - sul palco è salita Sofia, la figlia 17enne del campione. La ragazza non era mai apparsa in pubblico, proprio come sua sorella Olivia - di 19 anni - ma per l'occasione ha trovato il coraggio e ha letto uno stralcio del libro del papà. Una lettera intima ma molto divertente, scritta nel periodo della malattia: "Un giorno a Londra, in ospedale per fare gli esami del sangue, vado in un reparto che non era il solito. Quel giorno il mio reparto era chiuso. Trovo un'infermiera che mi guarda a lungo, ci pensa su e poi mi dice: 'Lo sa che lei somiglia a Bruce Willis?'. Devo ammettere che mi ha fatto immensamente piacere perché delle volte, quando uscivo con i miei amici, facevo proprio finta di essere il famoso attore di Hollywood, ma non ci cascava mai nessuno - dice ancora Sofia, interpretando le parole del papà - Le risposi: 'È la prima volta che me lo dicono, mi scambiano spesso per un allenatore di calcio. Un ex giocatore italiano che si chiama Gianluca Vialli'. L'infermiera mi chiede come si scrive, prende il telefonino, va su Google e guarda le mie foto, poi le fa vedere a un'altra infermiera, mi guarda di nuovo e mi dice: 'No, lei assomiglia più a Bruce Willis'. In quel momento ho pensato che se lavori sodo per tutta la vita, se fai sacrifici e non molli mai, alla fine riesci a essere Bruce Willis". Risate e applausi, ma soprattutto tanta commozione in platea e sul palco. Prima di tornare dietro le quinte, Sofia Vialli ha abbracciato Fedez, e insieme hanno lasciato il palco.

La famiglia di Gianluca Vialli

Sofia è la secondogenita di Gianluca Vialli, mentre la figlia più grande è Olivia. Entrambe sono nate dal matrimonio dell'ex calciatore con Cathryn White Cooper, ex modella sudafricana conosciuta negli anni in cui giocava nel Chelsea, squadra che poi ha anche allenato. Tra loro scoppiò subito l'amore. Nel 2003 il matrimonio, dal quale sono nate le figlie Olivia e Sofia, che ancora oggi insieme alla mamma vivono a Londra.

