Vialli, la lettera della moglie: "Marito e padre affettuoso, siamo devastati"

La famiglia di Gianluca Vialli, stretta nel dolore, è da giorni chiusa nel massimo riserbo. Cathryn White Cooper, moglie dell'ex calciatore e madre delle loro due figlie - Olivia e Sofia, di 18 e 16 anni - ci ha tenuto però a ringraziare tutti gli italiani che in questi giorni gli stanno dimostrando tanto affetto, facendo arrivare una lettera ai giornalisti appostati davanti la loro casa di Chelsea, a Londra.

A consegnare il biglietto Martina Vian, assistente di Vialli. Questo il contenuto del messaggio, scritto al computer: "Luca era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto". Uno strappo alla privacy, sempre difesa dalla famiglia Vialli, quasi dovuto davanti a questa ondata d'amore mossa nei confronti del campione, morto a 58 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas.

I funerali in forma privata

I funerali di Gianluca Vialli saranno celebrati in forma strettamente privata, senza svelare data e luogo. Si terranno certamente a Londra, dove viveva da oltre vent'anni con la moglie e le figlie e dove si è spento il 6 gennaio, nella clinica in cui era ricoverato da tre settimane. Alla funzione - per volere dell'ex calciatore - saranno ammessi soltanto i familiari e pochi amici. A Cremona, città natale di Vialli, lunedì 9 gennaio si terrà una messa in suo ricordo, voluta da sua madre, mentre su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio.

La storia d'amore di Gianluca Vialli e Cathryn White Cooper

Gianluca Vialli ha conosciuto Cathryn White Cooper, ex modella sudafricana, negli anni in cui giocava nel Chelsea, squadra che poi ha anche allenato. Tra loro scoppiò subito l'amore. Nel 2003 il matrimonio, dal quale sono nate le figlie Olivia e Sofia. Il sostegno della moglie - un'arredatrice di interni molto affermata a Londra - è stato fondamentale negli anni della malattia. Cathryn White Cooper è una donna molto riservata, schiva ai social, e non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla malattia del marito in questi anni difficili.

