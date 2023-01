Morte Vialli, Totti apprende la notizia ai Caraibi: il messaggio

La notizia della morte di Gianluca Vialli è arrivata con qualche ora di ritardo a Francesco Totti, che in questi giorni si trova in vacanza ai Caraibi con i figli e la compagna Noemi Bocchi. L'ex numero 10 giallorosso sta facendo una crociera, ma dopo aver appreso della scomparsa dell'amico testa e cuore sono accanto a lui.

Una foto di Vialli in campo con la divisa della nazionale italiana - indossata durante l'ultimo campionato europeo, vinto dalla squadra di Mancini, con cui ha condiviso il sogno azzurro da dirigente -, un cuore spezzato e due semplici parole: "Ciao Luca". Così Totti saluta il campione a cui guardava prima di esordire in serie A e che si è poi trovato davanti come avversario sul finale della sua carriera. Tra loro un'amicizia saldata dalla stessa grande passione per il calcio e da un talento da fuoriclasse.

Il messaggio di Francesco Totti per Vialli

L'addio a Sinisa Mihajlovic

Solo tre settimane fa il mondo del calcio aveva detto addio a un altro grande campione, Sinisa Mihajlovic, morto a causa della leucemia. Anche per lui Francesco Totti aveva scritto un messaggio sui social, dopo aver pubblicato una loro foto: "Ciao amico mio, mi mancherai". Quattro giorni dopo Gianluca Vialli veniva ricoverato nella clinica di Londra in cui si è spento ieri, 6 gennaio, all'età di 58 anni.