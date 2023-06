Incontrano Victor, marito di Tiziano Ferro, dietro le quinte del concerto: la sua reazione

C'era uno spettatore d'eccezione al concerto di Tiziano Ferro a Firenze, alcuni giorni fa. Ed era il marito Victor Allen, che lo ha evidentemente seguito in Italia per poterlo supportare durante il tour che il cantante sta facendo nel Balpaese. Ma non solo, insieme a Victor, a guardare papà che canta sul palco, c'era anche la piccola Margherita, la bambina di cui i due artisti sono diventati genitori l'anno scorso. Un fuoriprogramma inaspettato per i fan di Ferro, accorsi per applaudire il loro beniamino, e così uno di loro ha ben pensato di fare un saluto ad Allen e di riprenderlo con il telefono.

Il video, pubblicato su TikTok da Irene Palazzino, una supportatrice di Ferro, racconta chi è dietro le quinte Victor. Sebbene infatti non appartenga al mondo dello spettacolo, l'uomo, di professione proprietario di una agenzia di marketing, si intrattiene con le giovani spettatrici. "Ciao patata", grida infatti una di loro rivolgendosi alla piccola Margherita, che sta in braccio al padre col suo vestitino a fiori, gli occhiali da sole (indossati probabilmente affinché il suo volto non possa essere immortalato e dunque diffuso a livello mediatico) e le cuffie anti rumore per proteggersi dal forte suono. La bimba si guarda intorno.

Ed è qui che interviene Allen: "Adesso c'è la sua preferita canzone", dice in un italiano zoppicante. Le ragazze, entusiaste di averlo di fronte, gli chiedono quale sia, ma lui sta al gioco, si porta un dito davanti alla bocca e non risponde, a voler lasciare il mistero. Pare si tratti di "Lo Stadio", uscita ormai sette anni fa.

Insomma, nonostante Victor non sia abituato alla popolarità, si dimostra un uomo affabile e ben disposto al confronto con i fan del marito. C'è probabilmente anche questa tra le caratteristiche che, ormai anni fa, hanno fatto innamorare Tiziano. I due si sono spostati a luglio del 2019 a Sabaudia, in provincia di Latina, terra d'origine del cantante, ma si conoscevano già da alcuni anni. Poi la decisione di diventare genitori di due bimbi, Andreas e Margherita appunto (non è ancora chiaro se attraverso la pratica della maternità surrogata o se tramite adozione, ndr).

Fatto sta che a oggi i piccolini non hanno passaporto italiano, sebbene gli possa spettare di diritto. Una scelta deliberata e ben precisa di Tiziano, dettata dal mancato riconoscimento delle famiglie omogenitoriali nel nostro Paese. "Oggi - ha dichiarato tempo fa - se voglio far entrare i miei figli in so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante. Al di là dell’essere d’accordo o meno, della morale, di un senso di colpa costruito a tavolino, ho sempre pensato che i miei diritti non tolgono nulla a quelli degli altri. Quando poi questa cosa prende una faccia, che è quella dei tuoi bimbi, è allora che ti ferisce".