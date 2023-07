Victoria Beckham show in un club di Miami, canta le Spice Girls e il marito balla

Di reunion non se ne parla, ma quando in discoteca parte una canzone delle Spice Girls Victoria Beckham non si tira indietro. In vacanza a Miami con il marito David, l'ex cantante della famosa girl band inglese - sciolta nel '97 - ha improvvisato uno stuzzicante siparietto in un club sulle note di "Say You'll Be There".

Victoria - super sexy in total black - ha preso il microfono e ha iniziato a cantare, muovendosi in modo sensuale vicino al compagno, che è stato al gioco e si è divertito insieme a lei a intrattenere i (fortunati) presenti. Un breve e intimo concerto che ha sorpreso chiunque.

Il video, pubblicato su TikTok da Victoria Beckham, è diventato virale in poche ore, facendo il pieno di like e commenti infuocati. Sono passati più di vent'anni da quando la performer infiammava gli animi di mezzo mondo, e oggi che di anni ne ha 49 le cose non sono cambiate. Victoria Beckham resta l'icona sexy di sempre, con il valore aggiunto di un adone come David Beckham accanto.