Victoria Cabello si racconta: i problemi di memoria, la malattia, il ritorno in tv grazie ad analisi e ipnosi

Victoria Cabello torna in tv dopo anni di lontananza dal piccolo schermo. Lo fa da concorrente di Pechino Express, reality in onda dal 10 marzo su Sky Uno e su Now a cui ha preso parte con l’amico fraterno, il manager Paride Vitale. Un’esperienza importante per la conduttrice che, intervistata dal Corriere, la definisce “una scossa che mi serviva per uscire dalla bolla che mi ero creata”.

A lungo, infatti Cabello ha dovuto fare i conti con la malattia di Lyme che ha segnato in modo pesante la sua vita: “Ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv” dice oggi, commossa dalle persone che sempre hanno sperato di vederla ancora in tv.

Cosa l’ha spinta a tornarci adesso? “Direi l’ipnosi e la mia analista” confida: “Seriamente, mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno”.

I progetti futuri di Victoria Cabello

Veejay per Mtv, poi inviata alle Iene, conduttrice del Festival di Sanremo 2006; e ancora, il programma Victor Victoria, Quelli che il calcio, X Factor: tanti i programmi importanti nel curriculum di Victoria Cabello che adesso intende mettersi ancora una volta alla prova. Un ritorno di Victor Victoria? “Me lo chiedono davvero in tanti. Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro” spiega: “Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto”.