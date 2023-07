Victoria De Angelis, vacanze romane con la fidanzata: le foto

Vacanze romane per Victoria De Angelis e la fidanzata Luna Passos. Le due non si vedevano insieme (pubblicamente) da giugno, quando si erano concesse un weekend alle Baleari dopo il concerto dei Maneskin al Primavera Sound, a Barcellona. In quell'occasione c'erano anche gli altri componenti della rockband - tranne Damiano David - ed era stato sempre il settimanale Chi a pubblicare le foto, rubate a bordo del loro yacht.

Gli scatti di questi giorni, invece, le immortalano da sole a passeggio per le vie del centro di Roma. Le due ragazze sono arrivate in motorino, hanno camminato senza mai lasciarsi la mano, sorridendo, e hanno pranzato in un bar, tra baci e carezze.

La loro storia, nata pochi mesi fa, prosegue a gonfie vele e la bassista dei Maneskin non si era mai vista così felice. Anche Luna, però - modella di Rioo de Janeiro - è raggiante accanto a lei e insieme formano una coppia esplosiva. Questa è la loro prima estate insieme e si preannuncia già bollente.

Le foto pubblicate su Chi