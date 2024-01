Victoria De Angelis alle Maldive con la fidanzata: baci e foto bollenti

Gennaio al caldo per Victoria De Angelis e Luna Passos. La coppia è volata alle Maldive per una vacanza di totale relax, approfittando di una pausa dagli impegni di lavoro per entrambe.

A pubblicare alcune foto della fuga d'amore è la bassista dei Maneskin, che su Instagram scrive: "Mi sono quasi abbronzata". In effetti la tintarella è evidente, ma anche inevitabile dopo giornate intere trascorse al sole sulla spiaggia paradisiaca del loro resort oppure in barca. Con loro c'è anche una coppia di amici, ma Victoria e Luna riescono comunque a ritagliarsi diversi momenti tutti per loro (e sono quelli a essere i più bollenti).

Romantici baci al tramonto, passeggiate al chiaro di luna e selfie allo specchio quasi senza veli. Le due - legate dalla scorsa estate - sono innamoratissime e stanno vivendo il loro sogno d'amore caraibico.

La storia tra Victoria e Luna

Victoria De Angelis e Luna Passos si frequentano dall'inizio della scorsa estate. A giugno erano state beccate dai paparazzi a Ibiza, su uno yacth - insieme agli altri componenti dei Maneskin (tranne Damiano) subito dopo un concerto della band a Barcellona - poi, a luglio, a Roma. E proprio nella Capitale hanno ufficializzato il loro amore, mostrandosi per la prima volta alla luce del sole. Da quel momento non si sono più lasciate e vederle insieme è il ritratto della felicità.