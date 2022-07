Victoria De Angelis: il topless al mare fa sognare i fan

Non è una novità per lei mostrare il seno, in questo anno di enorme successo per i Maneskin Victoria De Angelis è diventata un sex symbol a livello internazionale e non ha mai avuto pudore nello sfoggiare look che molti vedono come "trasgressivi". L'abbiamo vista spesso con i seni scoperti e con i capezzoli coperti da una "X" realizzata con il nastro adesivo, oppure con reggiseni trasparenti o con indosso magliette che lasciavano intravedere il décolleté.

Oggi però su Instagram ha condiviso delle foto in cui si vedono lei, la sorella Veronica (sui social Nicaddd) e un'amica, Martina Taglienti che fa la modella, mentre fanno il bagno in mare in topless ma con i capezzoli rigorosamente coperti con delle stelline per rispettare il regolamento del social media. Questa, come già accennato, non è la prima volta che Victoria regala foto "da bollino rosso" e in Italia è forse l'artista che meglio incarna il movimento free the nipple, insieme ovviamente a Chiara Ferragni.