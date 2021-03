Michelle Hunziker, il videoappello delle figlie è commovente: "La scuola è bene primario, ci manca la libertà"

"La scuola è un bene di prima necessità". Michelle Hunziker 'schiera' le figlie Celeste, 6 anni, e Sole, 7, a nome di tutti i bambini. La showgirl svizzera, in collaborazione con la primogenita Aurora, ha realizzato un video per sensibilizzare tutti alle difficoltà psicologiche che i più piccoli vivono a causa della didattica a distanza in tempi di coronavirus. "Parlano i bambini... - scrive nella didascalia - In un momento così particolare Auri ha voluto dare voce alle bambine e chiedergli come si sentono loro..."

Il video sulla scuola delle figlie di Michelle Hunziker: "Una mia amica malata"

Nelle ore in cui si parla di una nuova stretta, la speranza di Michelle e Aurora è "che il messaggio di Celeste e Sole", le piccoline avute dall'imprenditore Tomaso Trussardi, "diventi subito realtà". Nella clip, entrambe le piccole dicono la loro.

"Non sto andando a scuola - dice Celeste nel video - Perché una mia amica è malata. Nel tuo corpo finiscono i batteri che causano malattie molto gravi. E' cosi da un anno". E ancora: "Mi mancano i miei compagni. quando sono tornata ero contenta perché ero con i miei amici perché potevo giocare con loro". La bambina sottolinea inoltre come la didattica a distanza la renda "un po' triste", tanto da portarle "mal di testa".

A fare eco è la sorellina Sole: "Sto facendo didattica online, perché c'è il covid. Il coronavirus entra nel tuo corpo e fa male ai polmoni, non riesci piu a fare niente", spiega col candore dei più piccoli. "Quando penso alla scuola sono triste. A me non piace stare tutto il tempo seduta ad ascoltare la maestra che parla".

"Ci manca la libertà"

La chiusa è commovente. Alla domanda 'Cosa ti manca?', entrambe le bambina rispondono: "La libertà". Che cosa direbbero ai bambini di tutta Italia? "Di non preoccuparsi perché ci sarà tempo per stare insieme con la famiglia".

