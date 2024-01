L'influencer da un milione di follower e il video con la flebo attaccata a una borsa. Carolina Marconi: "È triste"

L'influencer Giulia Nati si trova al centro di una bufera social. L'imprenditrice digitale, con oltre un milione di follower su Instagram, ha pubblicato un video in cui si mostra nel letto di casa, come se fosse in quello di un ospedale, con una flebo attaccata, per finta, al braccio e a una borsa di lusso. A corredo del breve filmato, che aveva un fine ironico, la didascalia "I need a new wish" ovvero "Ho bisogno di un nuovo desiderio".

Purtroppo per Nati sono moltissimi i follower che non hanno colto il fine ironico del video e quindi le critiche hanno iniziato a moltiplicarsi. Lei nelle storie Instagram ha provato a spiegare, più o meno chiaramente, le sue motivazione puntando il dito contro chi l'ha criticata. Carolina Marconi è stata una delle prime a esprimere il suo disappunto per il video: "Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così", ha scritto Marconi. Nati ha prontamente replicato: "Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio".

La risposta di Giulia Nati alle critiche

In molti hanno commentando con parole come "inappropriato", "pessimo", "di cattivo gusto". E Giulia nelle sue storie si è rivolta proprio a chi l'ha criticata, ma le sue risposte confuse non hanno fatto che alimentare la polemica. "Sto leggendo le vostre risposte e ci tengo a dire che bisogna avere un attimo di humour nella vita, io capisco che ovviamente ci sono persone che stanno male e io in prima persona lo sto vivendo perché ho una persona molto vicina che sta facendo delle cure tutte le settimane, per una cosa molto brutta. Ma questo non c'entra nulla perché era una cosa scherzosa e chi non lo capisce non dovrebbe stare sui social né in nessun altra piattaforma".

"A chi dice che nell'audio si sentono i rumori di un ospedale voglio dire che allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere ai bambini i giochi dei dottori? O a Carnevale nessuno più si travestire da dottore, da prete? A Halloween dobbiamo togliere il sangue? Siete l'esempio di chi è veramente ipocrita, le persone che fanno certi commenti dovrebbero vivere in una campana di vetro. Io sono una persona vera che non prende per il culo nessuno, fatevi una risata e non rompetemi le scatole".

"Io ho visto questo video su una pagina e io quando l'ho visto me lo sono immaginato così... È un video scherzoso, basta!", ha aggiunto Nati.

L'influencer ha deciso di rispondere un po' a tutti, ma ascoltandola è impossibile non rimanere un po' stupiti: "Per quanto riguarda alcuni che mi hanno scritto 'sono una mamma ho mio figlio che è stato male'... Allora sapete cosa dovete fare care signore? Nei prossimi giorni o nei prossimi mesi quando magari c'è un compleanno o una cosa da festeggiare, non regalate niente ai vostri bambini, che sia una macchina, allora bisogna pensare a chi non ha la possibilità di comprarla, non bisogna far vedere che si comprano i vestiti perché c'è chi non se li può comprare. Ma cosa c'entra? Siamo su una piattaforma social!".

"Io so che essendo su questi social uno si prende le critiche, ma io parlo per me e devo comprendere la pochezza di molte persone". Poi Giulia condivide il video dal quale probabilmente ha preso ispirazione dove si vede un uomo con attaccate le flebo attaccate ad alcune bottiglie di liquori. È vero che su TikTok si trovano altri video simili, ma questa è una giustificazione? Se lo fanno gli altri allora lo possono fare tutti senza ricevere critiche? A tal proposito Nati spiega che "I vostri commenti mi fanno proprio ridere, ovviamente mi riferisco a quelle persone che non hanno capito la mia ironia, i social sono pieni di questi video. La differenza ovviamente è che se lo fa una donna con le borse riceve degli attacchi, se lo facesse una mamma magari con dei biberon tutti riderebbero... Siete la rappresentazione dell'Italia finta e paracula".

Chi è Giulia Nati

Nati è la proprietaria del brand di moda Giulia N Couture e dell'agenzia, che porta il suo nome, che si occupa di gestione di social media, corsi sui social media, creazione di siti e Adv, ma anche di formazione di social media manager.

Giulia è nata a Viareggio nel 1991 ma ha lasciato la costa toscana a soli 17 anni: prima per Milano, dove ha studiato all'Accademia del lusso, e poi per Firenze dove ha frequentato il Polimoda, rinomata scuola di moda. Proprio a Firenze ha conosciuto il marito, Christian Bruschi, i due si sono sposati nel 2017. Nel 2021 è nato il loro primo figlio Hermes e nel 2023 la figlia Kelly.