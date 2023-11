L'imitazione di Fedez è perfetta (e virale): il video comico di Cristian Michieli, chi è

"Se chiudo gli occhi sembra lui", è uno dei commenti più presenti sotto al video realizzato dal tiktoker Cristian Michieli, in arte CrispyMichBacon, in cui imita Fedez. Il filmato è diventato virale e solo sulla piattaforma cinese le visualizzazioni hanno superato abbondantemente il milione. Nel video Michieli mostra, ironicamente, cosa succede a chi guarda le storie Instagram del rapper: una trasformazione che parte dal "primo giorno che guardo le storie di Fedez" e finisce a "un anno dopo" e una sua totale metamorfosi sia nel modo di parlare sia in quello di vestirsi. Michieli alla fine del filmato infatti indossa una felpa nera con sotto una t-shirt bianca, occhiali Rayban neri, ha i capelli ingelatinati e tirati indietro e soprattutto ha il collo e le mani tatuate (i tatuaggi sono stati disegnati).

Ma ciò che più colpisce, oltre alla somiglianza fisica, è quella vocale: una quasi perfetta imitazione che gioca su alcuni tormentoni 'fedeziani' ovvero la ripetizione di "Paloma", il nome della loro cagnolina che essendo una cucciola ancora deve imparare a seguire le regole, e di Vittoria: la bambina, a differenza del fratello, è molto esuberante e quindi spesso è la protagonista di divertenti video in cui combina guai oppure fa scenate tragiche (come ad esempio ha mostrato Fedez in uno degli ultimi video che ha condiviso in cui la piccola, vestita da Elsa di Frozen vuole giocare a tennis in casa ma non ci riesce e quindi si sdraia disperata).

Il video è diventato talmente popolare che lo stesso Federico lo ha condiviso sul suo profilo Instagram aggiungendo la frase: "Questa è la mia vita".

Chi è Cristian Michieli

Michieli ha 22 anni ed è un creatore digitale. Su Instagram ha poco più di 29 mila follower, ma è TikTok il suo regno. Lì ha quasi 255mila follower e i suoi video di imitazioni sono molto guardati. Fedez è uno dei suoi personaggi preferiti da imitare e molto spesso ironizza anche su Muschio Selvaggio, il podcast che il rapper adesso gestisce con Mr Marra e che prima aveva al 50% con Luis Sal. Riguardo agli sketch di Muschio Cristian non si limita a Fedez, ma dà voce ai suoi ospiti imitandoli nei modi e nell'abbigliamento. Insomma, un'imitazione a tutto tondo.

Dalle sue storie Instagram scopriamo che sta seguendo un corso di doppiaggio, evidentemente ha una grande capacità nel modulare e modificare la sua voce, e chissà, magari tra qualche anno darà voce a cartoni animati, film d'animazione o altro ancora.