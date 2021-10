Il video del matrimonio di Enzo Capo, ex Cavaliere di "Uomini e Donne"

É arrivato il grande giorno anche per Enzo Capo. Come annunciato qualche mese fa, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha sposato la sua Lucrezia. Conosciuto come l'ex di Pamela Beretta, ha trovato l'amore lontano dalle telecamere e in poco tempo ha deciso di legarsi per sempre alla sua innamorata.

I due si sono sposati sabato a Stoccarda ed entrambi hanno voluto condividere la loro gioia sui social postando qualche scatto del loro grande giorno.

In basso, il video dell'arrivo degli sposi e la foto dopo il "sì"