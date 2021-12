Elisabetta Canalis: il video di Natale "troppo sexy" di cui tutti parlano

Superlativa. Non c'è altro modo di descrivere la bellezza di Ellisabetta Canalis nell'ultimo video di Natale. A quarant'anni appena compiuti, la showgirl indossa uno dopo l'altro i completini intimi di un noto brand di lingerie per sponsorizzarli sul suo profilo Instagram e la clip diventa presto virale in rete. Oltre 240mila le visualizzazioni del video, innumerevoli gli articoli dedicati in rete.

Nella clip, condivisa nel pomeriggio di ieri, l'ex velina si muove tra il salotto e la camera da letto indossando completini rossi e neri, impreziositi da pizzo, seta, ricami e giochi di vedo-non-vedo. I complimenti si sprecano: "Così, de botto, la Canalis fa il regalo di Natale a tutta Italia", scrive qualcuno. "Che vuoi commenta', ce sta solo da fa l'inchino", aggiunge una donna di nome Arianna. "Non bestemmio solo perché è Natale", scherza Marzio. Poi c'è una moglie che ironizza col marito: "Amore limitati a guardare il video ed evita di regalarmi questi completini che poi ci rimani male". Poi un classicone: "E' possibile sporgere denuncia?". Isolate le rimostranze di chi giudica il video troppo provocante per il clima natalizio.

Elisabetta tra allenamenti e qualche ritocchino?

Amante del fitness da sempre (tanto che aveva una palestra in coppia con l'altra ex velina Maddalena Corvaglia, con cui condivise il bancone di Striscia agli inizi degli anni Duemila), Elisabetta ha un corpo perfettamente tonico, plasmato da allenamenti specifici di box (e non solo) e da una alimentazione specifica. Poi c'è il clamoroso zampino di Madre Natura. E un ritocchino dal chirurgo: negli anni passati, infatti, pare che Elisabetta sia intervenuta sul seno.

A beneficiare di tanta bellezza è il marito Brian Perri, con cui la conduttrice vive da tempo a Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva. E' con lui che passerà questo (bollentissimo) Natale. Alla faccia di chi li voleva in crisi.

In basso, il video di Natale di Elisabetta Canalis