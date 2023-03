VIDEO | Natalia Paragoni e Andrea Zelletta scoprono il sesso del bebè in diretta

Nel video in alto, il "gender reveal party" a Verissimo

Quattro anni insieme. E un bebè in arrivo. È la storia di Natalia Paragoni, 26 anni, ed Andrea Zelletta, 30, che presto saranno genitori per la prima volta. E proprio per questa occasione hanno deciso di scoprire il sesso del piccolo in diretta a Verissimo: un modo per condividere un momento così importante col pubblico che da sempre li sostiene. Il "gender reveal party" organizzato dalla conduttrice Silvia Toffanin dà il suo verdetto: sarà una femminuccia. Ed ora alla coppia nata negli studi di "Uomini e Donne" toccherò trovare un nome. Al ballottaggio ci sono Ginevra, Diana e Alicia.

"Un pochino me lo sentivo", è il commento di Natalia alla presentatrice. "Ora saremo tutte femmine in casa", dice commuovendosi ed in riferimento alle due cagnoline che i due hanno adottato. La felicità è doppia se si pensa che lei in passato ha vissuto il dolore di aborto, motivo per cui la coppia ha aspettato un po' prima di svelare pubblicamente la gravidanza. Il figlio è stato desiderato e voluto: "Sapevamo di amarci, abbiamo due bellissime bimbe (le cagnoline, ndr), una casa, una famiglia bellissima. Non pensavo tutto potesse andare così bene".