La figlia di Bobo Vieri compie 2 anni: casa è piena di giocattoli

Festa in famiglia per la piccola Stella. Nessun amichetto, ma i genitori non le hanno fatto mancare davvero nulla

"Happy birthday amore della mia vita". Bobo Vieri ha festeggiato i 2 anni di Stella, la sua prima figlia, provando a non farle mancare niente nonostante a causa della pandemia non è stato possibile invitare altri bambini.

L'ex calciatore e Costanza Caracciolo hanno organizzato un party familiare nella loro casa di Miami. Palloncini e festoni in salotto, peluche e giocattoli di ogni tipo per la piccola 'Stellina', come ama chiamarla papà - vestita da fatina con tanto di ali - e una splendida torta numero 2. A festeggiare la sorellina anche Isabel, la secondogenita della coppia, nata lo scorso marzo. E non sono mancati nemmeno gli auguri 'vip', arrivati dagli amici di mamma e papà tra cui Francesco Totti, Alessandro Cattelan, Javier Zanetti, Giulia De Lellis, Elena Santarelli, Juliana Moreira.

Bobo Vieri papà d'oro: "Sto tutto il giorno con mia figlia"

L'arrivo di Stella ha cambiato la vita dell'ex bomber, che se già aveva messo la testa a posto grazie a Costanza, con la nascita della figlia è diventato tutto per la famiglia. "Sono un padre che fa tutto, senza nessun problema - aveva dichiarato tempo fa in un'intervista - Ora che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella". E un anno dopo ha fatto il bis.

Il post di Costanza Caracciolo

Radiosa Costanza Caracciolo, che ha preparato tutta la festa per la sua bambina: "Auguri principessa nostra - ha scritto su Instagram, condividendo diverse foto di questa giornata speciale - Ti amiamo tanto. Grazie a tutti perché ci avete inondato di grande affetto".