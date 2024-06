Raffaella Carrà, scoppia il caso: "La villa in vendita non è mai stata sua"

Si apre un caso sulla vendita della super villa all'Argentario ritenuta appartenente alla grande artista scomparsa tre anni fa. Sergio Japino, per anni compagno dell'indimenticabile showgirl e conduttrice, ha diffuso una nota per smentire che la villa in questione le sia mai appartenuta. "In riferimento a quanto riportato in questi giorni da numerosi organi di stampa, desidero precisare che la citata villa all'Argentario, progettata da Giò Pomodoro, non è, e non è mai stata, di proprietà della signora Carrà", ha fatto sapere il regista e coreografo.

La precisazione ha lasciato molti di stucco, dal momento che Raffaella Carrà frequentava da anni quella dimora e per tutti era la sua villa. A chiarire il giallo è intervenuto il sindaco di Monte Argentario, Roberto Cerulli. "Di ville in realtà ce ne sono due a un chilometro di distanza l'una dall'altra - ha dichiarato al Corriere fiorentino - La prima, quella di cui è stato scritto, curata nell'allestimento da Giò Pomodoro è effettivamente di Sergio Japino, Raffaella ne aveva un'altra, sempre affacciata su Cala Piccola, ma non è la stessa". L'equivoco, dunque, è nato dalla vicinanza delle due ville. Carrà e Japino hanno fatto coppia fissa per 17 anni e anche dopo la fine del loro amore il rapporto è continuato a essere molto stretto, non solo sul piano lavorativo ma anche personale. Hanno quindi frequentato per anni le stesse località e anche acquistato due ville adiacenti nella zona dell'Argentario, alla quale Raffaella era molto legata.