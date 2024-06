In vendita la super villa di Raffaella Carrà all'Argentario: elioporto privato e piscina a sfioro

L'appartamento di Raffaella Carrà a Roma, nel quartiere di Vigna Clara, è in vendita a 2.100.00 euro, ma adesso risulta acquistabile anche la sua straordinaria villa dell'Argentario. Il prezzo questa volta non è noto, la trattativa è riservata, ma sul sito dell'agenzia che si occupa di immobili di prestigio, Lionard Luxury Real Estate, è possibile vedere le immagini della super-villa e anche scoprire qualche dettaglio interessante sulla sua costruzione.

La proprietà si estende su 1162 metri quadri di interni e quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti, un eliporto privato, un ampio spazio dove sorgerà un maneggio e al momento è in costruzione anche una piscina a sfioro. "La villa padronale - si legge sul sito dell'agenzia immobiliare - si sviluppa su 3 livelli. Unica per la sua tipologia edilizia è costruita in pietra locale con mura possenti, che regalano una sensazione di benessere e sicurezza. Dal punto di vista artistico, l'organizzazione degli spazi risponde alla concezione dell'edificio come una scatola ottico-scultorea, che da una parte raccoglie la luce naturale dalle finestre, convogliandola all'interno in maniera diversa a seconda delle stagioni e delle diverse ore del giorno, dall'altra plasma la luce stessa attraverso la sua proiezione su gli elementi scultorei che diventano decorativi, animandosi e trasformandosi proprio grazie a questi giochi di ombre e luci".

La villa fu edificata alla fine degli anni Ottanta dall'artista Giò Pomodoro, considerato uno fra i più importanti scultori astratti del panorama internazionale del XX secolo. E la villa è "un riflesso della sua personalità, con un'impronta unica scandita dai materiali impiegati: malta cementizia, pietre squadrate, ferro, gesso, marmo sapientemente accostati e plasmati per formare un insieme di arte e mistero".

Com'è composta la villa

Un ampio viale si congiunge alla strada principale e poi si snoda in un sentiero tra olivi e cespugli di lavanda: il percorso porta all'ingresso della villa padronale. L'interno è composto da un salone con il camino, cucina con grande dispensa, sette camere da letto con altrettanti bagni, una sala relax e un'ampia vetrata offre una vista mozzafiato sul mare. Nel seminterrato trovano spazio due cantine.

La seconda villa, più piccola, si sviluppa su due piani per un totale di 236 mq. Qui sono presenti tre camere da letto con tre bagni e un grande salone con camino. A completare la proprietà una dependance, che si trova sul poggio e permette di godere a pieno della meravigliosa vista mare, con altre due camere da letto e i relativi servizi.