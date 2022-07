La bellissima villa che Silvio Berlusconi comprò per Francesca Pascale è stata venduta: le foto

La lussuosissima villa che Silvio Berlusconi aveva acquistato per Francesca Pascale nel 2015, a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza Lecchese non lontano da Arcore, è stata venduta in pochi giorni. La notizia arriva a ridosso dell'unione della ex compagna dell'ex premier con Paola Turci che sabato 2 luglio hanno pronunciato il loro sì dopo due anni di relazione.

"La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente", si legge in una nota diffusa da Lionard, società del real estate di lusso in accordo con la famiglia Berlusconi. "Sino ad oggi è stato osservato il massimo riserbo sia sulla proprietà che sulla trattativa, nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti - ha spiegato Dimitri Corti, CEO & Founder di Lionard S.p.A - Tuttavia, alla luce delle recenti speculazioni rilasciate da soggetti terzi non coinvolti nella negoziazione, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato".

I dettagli lussuosissimi di Villa Maria

Ignoto resta il prezzo di vendita e il nome dell'acquirente di Villa Maria che di certo avrà ampie possibilità economiche. Berlusconi, infatti, l'avrebbe comprata per due milioni e mezzo di euro nel 2015 e poi restrutturata per altri 29 milioni. Stando alle poche informazioni del sito Immobiliare.it, la villa è composta da un'ampia zona giorno con saloni doppi, divisi da leggere soprelevazioni del pavimento, sala da pranzo con open space, quadri di valore e un elegante camino doppio inserito in una parete di pietra viva. A completare la struttura composta da cinque stanze e tre bagni, ampie vetrate, parquet di colore chiaro e un giardino di oltre 30mila metri quadri. La vendita della casa sancisce così definitivamente la fine del legame tra Berlusconi e Pascale, ora sereni nelle rispettive vite sentimentali con Marta Fascina e Paola Turci.

