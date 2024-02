I figli del Cav chiedono "500 milioni" per Villa Certosa: la reggia di Berlusconi con 126 camere e un anfiteatro

500 varietà di cactus e un orto medicinale di quasi 300 metri quadrati. Questi sono solo alcune delle bellezze di villa Certosa, la sfarzosa magione di Porto Rotondo, Sassari. L'abitazione si estende su una superficie di 4.500 metri quadrati ed è circondata da un parco di 120 ettari (con tanto di parco giochi con carosello e autoscontro) e conta 126 stanze. Silvio Berlusconi l'acquisto a fine anni '80 da Gianni Oronato, proprietario della tv La voce sarda.

I figli di Silvio Berlusconi hanno trovato subito un accordo e hanno deciso di venderla: troppo ingombrante e dispendiosa. Villa Certosa per molti aspetti somiglia a una reggia non solo per le personalità che l'hanno frequentata ma anche per il suo valore stimato, nel 2021, di ben 259 milioni di euro: dato che la rende una delle dimore più costose al mondo. La richiesta dei figli, secondo quanto riporta il settimanale Gente, sarebbe pari a "500 milioni di euro, anche se potrebbero accontentarsi di 300 milioni". La vendita avverrà tramite asta e forse qualcuno già interessato potrebbe esserci: nel 2015 la famiglia reale saudita aveva provato ad acquistarla, chissà, dunque, se proveranno quasi 10 anni dopo a comprarla. Villa Certosa è sinonimo di sfarzo grazia ai suoi 4.500 metri quadrati calpestabili con 126 stanze, quatto bungalow, un anfiteatro, una palestra, numerose piscine interne ed esterne, una serra, giardini per un totale equivalente a circa 80 campi da calcio.

Le foto complici di "scoop clamorosi", il sotterraneo e il possibile ritrovamento di tombe fenicie

Vladimir Putin, George W. Bush, Zapatero, José Maria Aznar e anche il premier ceco Mirk Topolànek che fu ritratto nel 2008 all'interno della proprietà nudo e in compagnia di una donna. Scatto che compromise la sua carriera politica, ma che consolidò la fama del fotografo Antonello Zappadu che riuscì a fotografare l'interno della villa. Nel 2007 proprio le sue foto svelarono il Cav in compagnia non della moglie Veronica, ma di cinque donne. "Scoop clamoroso che riuscii a piazzare su un settimanale e grazie al quale mi sono permesso anche l'acquisto di un fior fiore di appartamento in Colombia".

Quegli scatti, racconta a Gente, portarono a una lunga sfida giudiziaria con Berlusconi e i suoi legali. 11 processi fra penale e civile "in cui sono arrivato a cavarmela anche con colpi di genio tipo la richiesta ai giudici di convocare come testimoni Putin e Obama, Angela Merkeò, Nicholas Sarkozy: vista l plausibile difficoltà per gente del genere di presentarsi, sono riuscito a prendere tempo e a conquistare molte assoluzioni, anche qualche prescrizione". Il fotografo nel 2019 ha pubblicato un libro, Berluscolandia, dove ha raccolto alcune delle foto scattate nella villa: "Ne avrò scattate 80mila, fra il 2007 e il 2011, ma quelle significative sono circa 5 mila".

Nel sotterraneo della villa oltre a un divano a forma di bocca rossa (design di Studio 65 del marchio Gufram) anche un tavolo circolare dove si svolgevano "riunioni riservate". Sul parco della villa aleggiano anche alcuni misteri: secondo la "leggenda" durante i lavori sarebbero emerse delle tombe fenicie e sembrerebbe anche un villaggio nuragico. Tutte vicende sulle quali non è stato possibile fare luce per questioni di privacy e sicurezza opposte da Berlusconi. Forse, anche per questi motivi, i figli hanno deciso di vendere.