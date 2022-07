Quanto costa affittare per un mese la villa di Leonardo DiCaprio

Piscina, sei bagni, quattro camere da letto di cui tre suite questi sono solo alcuni dei comfort che offre la villa che Leonardo DiCaprio ha messo in affitto a Beverly Hills, Los Angeles. L'attore ha una vera e propria passione per il settore immobiliare infatti oltre alla villa in questione possiede una proprietà a Malibu, un palazzo storico a Los Feliz e la sua residenza principale: un complesso di tre case nel quartiere di Bird Streets con una spettacolare vista sullo skyline della città e sull'oceano.

Quanto costa affittare la casa di DiCaprio

La casa è stata acquista da Leonardo lo scorso anno per circa 10milioni di dollari, ha una superficie di circa 460 metri quadri che si sviluppa su due piani. La casa è stata costruita negli anni '30 ma è stata ristrutturata: adesso vanta pavimenti chevron e rovere bianco, lampade di design, una cucina multi accessoriata con un'isola centrale e rivestimenti in granito nero Marquina e marmo bianco di Carrara.

Tra gli spazi di maggior interesse un'area relax vicina alla piscina, uno spazi dedicato al minibar e un bagno in marmo con una vasca ovale. Il cortile è bordato da siepi di sempreverdi che vanno così a donare privacy oltre che a decorare il giardino. Da non sottovalutare poi l'importanza del vialetto spazioso nel quale potranno parcheggiarsi le auto di chi potrà permettersi i 32.500 dollari al mese richiesti per l'affitto. L'affitto della villa è gestito da Hilton & Hyland, agenzia immobiliare di lusso a Beverly Hills.

Foto dal sito Hilton & Hyland