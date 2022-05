La villa di Lucio Dalla in affitto per vacanze: all'interno gli arredi e gli oggetti del cantautore

La villa di Lucio Dalla alle isole Tremiti (Foggia) sarà in affitto dalla prossima estate. Gli eredi del cantautore bolognese scomparso nel 2012 hanno affidato a una società di Campobasso, la Sintattica, la gestione dell'immobile dal punto di vista turistico, precisando che le trattative sono riservate. La villa, che si sviluppa su tre piani, conserva al suo interno gli arredi originali e gli oggetti del cantautore che proprio nella casa affacciata sul mare ha composto e inciso alcune delle sue canzoni più note tra cui la celebre 'Com'è profondo il mare'.

Il legame tra Lucio Dalla e le Tremiti

Lucio Dalla è morto il primo marzo 2012 stroncato da un infarto in un albergo di Montreux in Svizzera. Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 69 anni, il 4 marzo, a cui dedicò una straordinaria canzone, ispirandosi, come ricorda FoggiaToday, a Manfredonia, dove sua madre lavorava come sarta. Con lei spesso si recava da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, di cui, si disse dopo la sua morte, era molto devoto. Il cantautore bolognese era legatissimo al Gargano ed era innamorato delle Tremiti, dove trascorreva le vacanze estive nella sua residenza, si esibiva in spettacoli dal vivo, scriveva e componeva le sue musiche a bordo del suo yatch 'Brilla&Billy'.

Lo scorso anno l'amministrazione delle Tremiti guidata da Antonio Fentini ha manifestato l'interesse all'acquisto di un altro immobile del cantautore, quello situato nella piazzetta di San Nicola vicino al santuario di Santa Maria a Mare. L'idea del sindaco è quella di trasformarla in una casa-museo.