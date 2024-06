L'home tour di Villa Matilda: ecco la casa messa in vendita dai Ferragnez

5 milioni di euro è il prezzo di vendita di Villa Matilda, la splendida casa sul lago di Como - nel comune di Pognana Lario - acquistata a gennaio dello scorso anno da Fedez e Chiara Ferragni, che ora vogliono sbarazzarsene dopo la separazione.

La dimora prende il nome della cagnolina dell'imprenditrice digitale, scomparsa a luglio 2023, ed è stata arredata secondo i gusti dell'ormai ex coppia, che non l'ha praticamente mai abitata. A occuparsi della vendita è l'agente immobiliare Matteo Chiusano, che pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo TikTok l'home tour.

La casa è meravigliosa: circondata da un giardino rigoglioso, davanti alla facciata ha un grande patio dove poter mangiare o rilassarsi. Da una parte, infatti, c'è un salotto vista lago, dall'altra un lungo tavolo per pranzi e cene mozzafiato. Entrando si trova subito la cucina, poi una porta vetrata dà sull'elegante salotto - con divani bianchi ed elementi color pastello - fino ad arrivare alla scala che porta al piano superiore, dove si trova la camera da letto padronale - rigorosamente vista lago - la camera dei bambini con letto a castello e un'altra camera con due letti singoli. Sempre al piano di sopra ci sono due bagni, con parquet e doccia in marmo. Tornando fuori, la chicca: una piscina a sfioro davanti a un paesaggio da favola, proprio come è stata la loro storia d'amore.