Vincent Cassel rompe il silenzio sul fidanzamento della ex Monica Bellucci con Tim Burton

Ha parlato di sé come padre presente ma non oppressivo, ma anche come di un uomo che è stato capace di abbandonare i sensi di colpa Vincent Cassel. E non solo, perché nell'ultima intervista pubblicata dal settimanale Oggi l'attore e regista francese 57enne si è aperto anche rispetto ai suoi sentimenti nei confronti della ex moglie Monica Bellucci, oggi legata al regista Tim Burton, alla quale resta legato da grande stima e affetto.

Cassel, dopo la fine del matrimonio con Tina Kunakey, a novembre ha ufficializzato la relazione con la 27enne modella Narah Baptista, ma mantiene un buon rapporto con le sue ex: "Se una donna è stata importante per te non puoi permettere che rabbia o gelosia cambino le cose" ha confidato. E su Monica Bellucci, madre delle sue due figlie Deva, 19 anni, Léonie, 13, ha avuto parole piene di tenerezza: "So che Monica è felice e questo è molto importante per me. Ho vissuto con lei 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. È una parte importante della mia vita".

Vincent Cassel papà

Oltre e Deva e Léonie, Cassel è padre anche di Amazonie, 4, avuta con la seconda moglie Tina Kunakey. Per lui le figlie hanno priorità su tutto, per loro ha rinunciato a trascorrere lunghi periodi nel suo luogo del cuore, il Brasile, e preferendo passare più tempo a Parigi, dove le più piccole vanno a scuola: "La maggior parte del tempo mi prendo cura di loro, tutto il resto è secondario", ha ammesso. Naturalmente l'approccio cambia a seconda dell'età e così se con Amazonie gioca, con le più grandi lavora di strategia: "Se sei presente ma esageri con l'offrire il tuo punto di vista, dimostri una mancanza di fiducia. Il trucco è esserci, capire cosa succede e non interferire".

Quanto a sé, l'attore dice di essere un uomo tormentato "eccome, ma tendo a non indulgere in quella direzione… Ho la tendenza a tornare al corpo, con lo yoga, la meditazione e il surf. E poi con la maturità ho imparato un altro trucco: tenere la mente lucida. Quando non mi sento bene non bevo finché non torno a posto". Altro trucco: "Aver abbandonato i sensi di colpa. Dovresti sentirti in colpa quando fai qualcosa di sbagliato sapendo di farlo. Se sul momento non ne sei consapevole, meglio non massacrarti", ha aggiunto.