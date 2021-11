Vincenzo Spadafora, nessun coming out a casa: "Mia madre aveva capito tutto"

Continua a raccontarsi senza più filtri Vincenzo Spadafora, come ha fatto nel suo libro, 'Senza riserve', e come ha fatto domenica scorsa a Che tempo che fa, dove per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua omosessualità. Un coming out che voleva fare da tempo, maturo e ben consapevole, che però non è riuscito a fare con i suoi genitori.

Un'infanzia trascorsa ad Afragola, ultimo di tre fratelli, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno: "I miei genitori mi hanno avuto in tarda età, mio padre aveva 50 anni, era nato tra la prima e la seconda guerra mondiale. Io sono il terzo figlio, l'ultimo, a 10 anni dal primo, mio fratello Alberto, e 8 anni dopo mia sorella Amalia. Mia madre era un po' più giovane di mio padre, ma era communque una donna adulta". Con lei l'argomento non si è mai affrontato: "Non ne abbiamo mai parlato - ha detto Spadafora - A proposito dell'entroterra culturale, era una donna della provincia di Napoli, una donna semplice".

Non era facile, dunque, anche se l'amore tra una madre e un figlio va oltre. E così è stato: "Io ho capito una cosa - ha spiegato Spadafora - Mia madre, fino a un certo punto della mia vita, quando io tornavo da Roma nei weekend e magari venivano a casa delle persone, la domanda era sempre: 'Quando ti sposi? Quando fai un figlio?'. Da un certo momento in poi, dopo tante chiacchierate, perché io e mia madre chiacchieravamo ore e ore quando tornavo, soprattutto dopo la morte di mio padre, a chiunque veniva a casa e chiedeva quando mi sarei sposato, rispondeva: 'L'importante è che è felice'". Una risposta piena di significato, si rende conto oggi Vincenzo Spadafora: "Penso che mia madre, anche se non ce lo siamo mai detto, avesse capito tutto".