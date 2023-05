Il super party di Signorini, tutti i vip invitati e il regalo che lo lascia senza parole (foto e video)

Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni lo scorso 7 aprile. A poco più di un mese dalla data esatta del suo compleanno, si è tenuta la festa che il conduttore del Grande Fratello Vip aveva organizzato un mese fa, ma poi aveva rimandato per rispetto delle delicate condizioni di salute di Silvio Berlusconi che in quei giorni preoccupavano tutti. Adesso, però, tutto si è svolto secondo i piani (piccolo battibecco a parte) e il party esclusivo denominato "Alfonso Signorini & Friends" è stato documentato sui social con i video che hanno raccontato la serata.

Presenti alla serata tantissimi personaggi televisivi protagonisti del reality nell'edizione passata e in quelle precedenti: "Per me sono tanti piccoli figli questi disgraziati scappati di casa", ha detto con ironia il festeggiato nel suo discorso rivolto proprio agli amici presenti che, da Attilio Romita a Oriana Marzoli, da Eleonoire Ferruzzi a Sofia Giaele De Donà Valeria Marini, Giacomo Urtis, Pierplaolo Pretelli e Giulia Salemi, lo hanno festeggiato alla grande. Con la loro presenza sì, ma anche con un regalo davvero inconsueto: una grande moneta dorata di cioccolato con impresso il volto del festeggiato: "La moneta di re Alfo, l'uomo che qualsiasi cosa diventa oro", ha detto Alex Belli mostrandolo agli utenti sui social. E lo stupore per questo pensiero è stato visibile sul volto del destinatario, ripreso mentre scopre il dono che lo ha celebrato con evidente gratitudine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.