Ilary Blasi e gli altri: chi erano i vip al funerale di Berlusconi

Ilary Blasi, Barbara d'Urso, Lorella Cuccarini, Maria De Filippi. Al funerale di Silvio Berlusconi erano presenti diversi personaggi famosi e volti noti della televisione. Tanti infatti i protagonisti che hanno voluto essere presenti mercoledì in Duomo, a Milano, per l'ultimo saluto al patron Mediaset. Funerali di Stato e mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. E tantissimi cittadini. Migliaia e migliaia di persone (circa 15mila i presenti in piazza Duomo) che si sono radunati fuori dalla cattedrale per seguire i momenti salienti della cerimonia attraverso i maxischermo montati sul piazzale.

Diversi gli esponenti del mondo dello spettacolo e i protagonisti di tante stagioni delle tv del Cavaliere. Tra i presenti Belen, Ilary Blasi, Nicola Savino, Massimo Boldi, Lorella Cuccarini e Gerry Scotti. Non è mancata nemmeno Iva Zanicchi.