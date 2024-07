La figlia di Andrea Bocelli, 11 anni, ruba la scena al padre: il video alla festa

Virginia Bocelli, 11 anni, è una piccola star. Negli Stati Uniti ha già recitato in un film, uscito nelle sale per la festa della donna, in Italia ha esordito sul piccolo schermo due anni fa in Doc - Nelle tue mani e in questi giorni ha fatto sognare il pubblico degli spettacoli organizzati da Andrea Bocelli per i suoi 30 anni di carriera a Lajatico, provincia di Pisa, nel suo Teatro del Silenzio.

Tre show ai quali hanno preso parte Ed Sheeran Brian May, Will Smith con il figlio Jaden, Johnny Depp e ancora Russel Crowe, Zucchero, Placido Domingo, José Carreras, Nadine Sierra, Giorgia, Elisa, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Ma la vera punta di diamante è stata Virginia. La bimba è una cantante e musicista, è già diplomata in pianoforte, inoltre è una ginnasta che ha ottenuto riconoscimenti regionali per la ginnastica ritmica, e oltre a tutto ciò frequenta le scuole medie, a settembre sarà in terza. E a soli 11 anni ha già debuttato in discografia: nel 2023 ha preso parte all'album di Natale, "The Christmas Family", del padre.

Su Instagram, Twitter e TikTok sono molti i video di lei che duetta con Andrea sono moltissimi e non è un caso se la piccola è già famosa.