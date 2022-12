"Il vostro amore per l'eternità". La straziante dedica di Virginia Mihajlovic alla mamma, dopo i funerali di Sinisa

Il bianco e nero che rende la foto ancora più intima, un momento che rimarrà impresso nella memoria della famiglia Mihajlovic, un Natale che per tutti loro avrà un sapore diverso perché sarà il primo senza Sinisa, il loro papà, marito e nonno. A condividere la straziante foto di Arianna Rapaccioni mentre saluta il feretro del marito, dopo il funerale nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, è stata la figlia Virginia.

"Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità" questo ha scritto Virginia a correndo dello scatto ed è impossibile non percepire l'emozione e la tristezza in quelle parole. Rapaccioni ha risposto con un cuore rosso. Virginia ha regalato a Sinisa la gioia di essere nonno, indimenticabile il video condiviso sui social di lui che tiene in braccio la piccola Violante.

Al funerale, che si è svolto ieri 19 dicembre, erano moltissimi i presenti tra colleghi, amici, tifosi e ovviamente tutta la squadra del Bologna che Sinisa stava allenando quando ha scoperto, nel 2019, di avere la leucemia.

Anche Arianna sui social ha voluto ricordare nuovamente il marito parlando del grande amore che li ha legati per oltre 20 anni, immancabile anche un ringraziamento a tutte le persone che sono state vicine alla sua famiglia in un momento così triste e difficile.

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, 25 anni insieme

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciti negli anni '90, quando lei lavorava in tv nel programma ‘Luna Park’. "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più", ha raccontato lei anni fa parlando del marito che ha sempre espresso con altrettanta sincerità l'autenticità del suo sentimento. "Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta" disse lui nel 2020 in occasione dell'uscita della sua autobiografia La partita della vita che ha ripercorso la sua vita privata, l'amore per la moglie e l'impatto che la leucemia aveva avuto nella sua vita.