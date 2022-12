Virginia Mihajlovic, il primo Natale senza papà è doloroso. La commovente dedica alla figlia: "Grazie di esistere"

Se c'è qualcuno che può dare conforto al dolore della famiglia Mihajlovic, questa è la piccola Violante, un batuffolo rosso che ieri ha portato sorrisi in quello che per la famiglia è il Natale più difficile di sempre. Nata dall'amore di Virginia Mihajlovic col calciatore Alessandro Vogliacco, la piccolina oggi ha poco più di un anno ed ha intrattenuto con le sue marachelle l'intera famiglia, segnata dal dolore per la morte di Sinisa, avvenuta appena nove giorni fa a seguito di una lunga battaglia contro il cancro.

È la stessa Virginia a condividere alcuni teneri siparietti della sua bambina. Ecco allora la piccolina mentre gioca a lanciarsi i bacini con nonna Arianna Rapaccioni. Eccola mentre sorride guardando in camera. "Grazie di esistere", scrive la più piccola delle sorelle Mihajlovic, lasciando intendere tutto il dolore vissuto dalla famiglia in questi giorni ma, contestualmente, la fortuna di poter contare sull'amore della piccola Violante per trovare la forza. E dello stesso parere è nonna Arianna, che pubblica su Instagram alcune foto della nipotina corredate dall'emoticon di un cuore.

Del resto Virginia sta provando in tutti i modi a supportare mamma Arianna, insieme alla quale si è mostrata negli ultimi giorni. "Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità", ha scritto su Instagram dopo aver pubblicato uno scatto di Arianna che accarezza la bara, in un ultimo gesto di addio. "Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. Fa troppo, troppo male", ha scritto all'indomani della morte del papà, che si è spento a 53 anni dopo cinque anni di leucemia mieloide acuta.

Che la famiglia per Sinisa fosse il centro, è cosa nota. Con Arianna Rapaccioni si sono conosciti negli anni '90, quando lei lavorava in tv nel programma Luna Park. Poi sono arrivate le nozze e due figlie, Viktorija e Virginia (oltre a loro, l'ex allenatore aveva altri tre figli, Miroslav, Dushan, Nicholas, nati da una precedente relazione, ndr). Una tradizione che oggi prova a portare avanti Virginia, legata da quattro anni al papà della bambina.