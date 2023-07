Virginia Mihajlovic, polemica con gli invitati: "Venuti al nostro matrimonio, ma non hanno fatto il regalo"

Il matrimonio? Tutto perfetto, tranne un piccolo particolare. A raccontarlo è Virginia Mihajlovic, un mese dopo le nozze. Mentre si gode infatti le vacanze estive, la figlia del compianto allenatore Sinisa, racconta un dettaglio che l'ha creato delusione nel giorno in cui ha detto sì al marito Alex Vogliacco. "Cose strane successe inerenti al matrimonio?" le hanno domandato i fan. E lei non si è lasciata sfuggire l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Ma che cosa hanno fatto questi invitati per meritare un pessimo ricordo? È presto detto. Trattasi di "persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo", ha spiegato lei. Per poi aggiungere: "E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l'educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi a un matrimonio... e sono state anche molte... che figuraccia...".

Insomma, Virginia è una persona molto attenta all'etichetta. E intanto online si è scatenato il dibatti tra chi concorda con lei e chi invece ritiene che sia giusto poter prendere parte all'evento pur senza un omaggio per gli sposi.

Il matrimonio di Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco è avvenuto lo scorso 19 giugno, esattamente un mese fa. Entrambi giovanissimi, l'influencer e il calciatore avevano avuto due anni fa la prima figlia Violante, nata nel 2021. Proprio in occasione delle nozze, il ricordo di Sinisa, morto per leucemia poco tempo prima: "Papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me", ha scritto Virginia.