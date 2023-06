Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliasco, i fratelli l'accompagnano all'altare: le foto

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliasco si sono sposati ieri in Puglia. Legati da sei anni, da due genitori della piccola Violante, si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Monopoli. Il matrimonio, in realtà, era in programma già per il 2022, ma hanno deciso di rinviarlo per il peggioramento delle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, morto lo scorso dicembre a causa della leucemia contro cui lottava da tempo.

Sono stati i fratelli di Virginia ad accompagnarla all'altare, emozionatissimi. Ed è stata una giornata emozionante per tutta la famiglia: "Una serata che avrei voluto non finisse mai - ha scritto tra le storie Instagram la secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni – Non posso spiegarvi come mi sono sentita oggi. Grazie, vi amo tanto".

In chiesa è stata la figlia a portare le fedi, poi - dopo la cerimonia - tutti a festeggiare in una bellissima masseria vicino Ostuni. Sui social ci sono diverse immagini condivise da alcuni degli invitati, e tra gli ospiti non mancavano ovviamente volti noti del calcio e non solo. Avvistati alcuni compagni di squadra del Genoa di Vogliasco, come Massimo Coda, Eddie Salcedo e Mattia Aramu, poi l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic e anche Marina La Rosa, che con Virginia e sua sorella Viktorija ha condiviso qualche anno fa l'esperienza sull'Isola dei Famosi. Dolcissima la dedica della mamma: "Sono molto orgogliosa di te dolce Virgi. Auguri di cuore dalla tua mamma che ti ama immensamente".

