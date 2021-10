Virginia Mihajlovic è diventata mamma: il nome e la prima foto della figlia appena nata

Virginia Mihajlovic è diventata mamma. La figlia 22enne dell’allenatore del Bologna Sinisa e il compagno Alessandro Vogliacco hanno presentato sui social la loro bimba, Violante, nata poche ore fa.

“Benvenuta al mondo amore della mia vita. Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco. L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”, il messaggio scritto a corredo della prima foto della piccola a cui stanno arrivando centinaia di messaggi di auguri da parte dei follower. Indescrivibile la gioia del neopapà: “Mi hai fatto il regalo più grande che potessi farmi... sei unica! Vi amo con tutto me stesso”, ha scritto tra i commenti il calciatore legato a Virginia da quattro anni.

“Un figlio voluto da tempo”

“Ho messo del tempo per realizzare, ancora adesso non realizzo. E' una emozione indescrivibile, vivo in totale confusione ma la gioia cresce ogni giorno di più”: così Virginia Mihajlovic, 22 anni, parlava della sua gravidanza lo scorso maggio. Per l'influencer ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi si tratta del primo figlio, frutto dell'amore per il compagno Alessandro Vogliasco, anch'esso calciatore come papà Sinisa, con cui vive a Pordenone. Violante è stata una bimba cercata e voluta, a conferma di un amore forte e solido cresciuto di pari passo alla giovane età di mamma e papà che adesso sono innamorati pazzi della piccola. Il nome era già stato scelto, ma solo adesso hanno voluto rivelarlo, “perché troppa gente si prende libertà di giudicare”, aveva detto Virginia che per ora ha messo in stand by gli studi per conseguire la laurea magistrale per dedicarsi alla figlia.