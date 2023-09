Virginia Mihajlovic e Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo: "L'ultima volta che ci siamo viste c'era ancora papà"

(Nel video Virginia Mihajlovic a Verissimo)

Entra in studio emozionatissima Virginia Mihajlovic, ospite oggi a Verissimo, e appena saluta Silvia Toffanin non trattiene le lacrime. "Ci siamo viste l'ultima volta qui per parlare di papà, purtroppo la vita è andata così" le dice la conduttrice, anche lei in lacrime, poi la incoraggia: "Noi sempre con te, tu sei la sua bambina. Questa estate sei riuscita a sposarti".

La figlia di Sinisa Mihajlovic - morto lo scorso dicembre a causa della leucemia - ha sposato Alessandro Vogliacco a giugno: "Era un anno che lo rimandavamo per papà - ricorda Virginia - lui ci rimase malissimo, mi chiedeva scusa. Gli dicevo che non era un problema, che non c'era fretta. Speravo in tutto e per tutto che riuscisse a esserci, è il sogno di ogni figlia andare all'altare con il proprio papà". Ad accompagnarla, invece, sono stati i suoi fratelli: "Non è stato facile, ma quel giorno mi sono soffermata solo sul mio amore per Alessandro e sono certa che mio papà mi stesse guardando perché ho sentito una sorta di protezione. Sono stata accompagnata dai miei fratelli ed è stata comunque una giornata stupenda".

Virginia poi si commuove ancora: "L'ultima volta che sono venuta qui abbiamo parlato di papà, è emozionante. Va bene, posso farcela". Due anni fa è nata sua figlia Violante, una gioia per tutti in famiglia: "Papà era felicissimo, l'amava tantissimo. Agli occhi degli altri papà sembrava una persona dura, ma chi lo conosceva sapeva che era una persona buonissima. Nonostante questo sono rimasta sorpresa anche io, era un nonno buonissimo. La prima volta che ha visto Violante piangeva". La bimba, infatti, è arrivata in un momento particolare: "Quando è nata lui era guarito, era contento. Avendo passato tutto quello che aveva passato era talmente felice di esserne uscito che qualsiasi cosa lo commuoveva. Era dolce, si emozionava. Con Violante è stato un nonno perfetto, speciale. Lei non lo ricorderò, ma gliene parlerò sempre".

"Mia mamma è una donna fortissima"

Durante l'intervista Virginia parla anche di sua mamma, Arianna Rapaccioni: "Mamma è una donna fortissima. In questi anni ha sofferto moltissimo, è stata sempre accanto a lui. Papà era un duro all'apparenza, ma mamma è veramente forte a reagire. Piano piano si sta riprendendo, ma davanti a noi figli non ha mai dimostrato un cedimento. Non ha mai perso la sua femminilità, è molto forte".