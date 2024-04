Virginia Raffaele fidanzata con Checco Zalone? Le foto che raccontano un'altra storia

Virginia Raffaele è fidanzata con Checco Zalone. Questa è la notizia che ha dato, praticamente, per certo Fabrizio Corona a metà marzo. Dai due nessuna conferma o smentita e così il gossip è rimasto sospeso - neanche a Che tempo che fa l'attrice e imitatrice si è sbilanciata dopo le battute con Ornella Vanoni - almeno fino a ieri quando Virginia ha condiviso un post con tre foto insieme a Simian Panofsky, un fotografo di moda e ritrattista.

Su Panofsky sono pochissime le informazioni e sul suo profilo Instagram sono presenti solo contenuti legati al suo lavoro. Se i due siano una coppia, anche in questo caso, non è certo, ma gli scatti li immortalano in una situazione particolarmente intima. Raffaele e Panofsky sono alle terme immersi nelle acque calde con il vapore che sale e il volto di Simian è sempre non a fuoco. "Così. De botto. Senza senso", la didascalia scelta dalla comica che dice tutto e niente. Potrebbe essere una rivelazione del tipo: così de botto vi presento l'uomo che è al mio fianco o semplicemente che sono due amici e che 'così de botto' hanno deciso di andare alle terme insieme.

A rendere il quadro più intrigante però è il commento dell'attrice Valentina Bellè che ha lasciato un bel cuore come commento, che significherà?. Chissà se Raffaele ufficializzerà in altro modo questo 'nuovo' amore smentendo così il flirt con Zalone oppure se chiarirà che con i due uomini c'è solo una bella amicizia.