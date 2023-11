Virginia Sanjust di nuovo a processo: accusata di estorsione

Virginia Sanjust deve ancora una volta fare i conti con la giustizia. A inizio ottobre l'ex annunciatrice Rai era stata assolta in appello dall'accusa di tentata estorsione ai danni della nonna, l'attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto. Secondo l'accusa nel marzo 2020 avrebbe chiesto una decina di euro a Lualdi e al suo rifiuto le avrebbe distrutto l'appartamento rompendo oggetti e suppellettili.

Sanjust, 46 anni, è dovuta salire di nuovo sul banco degli imputati, secondo quanto riporta il Corriere della sera con l'accusa di estorsione e furto ai danni, questa volta, della sorella Beatrice, 45 anni. "Dammi i soldi e ti ridò le chiavi", avrebbe detto Virginia a Beatrice pretendendo 15 euro per restituirle le chiavi dell'auto e della casa che aveva sottratto poco prima. La risposta sul caso arriverà il 16 gennaio, intanto la denuncia sarebbe stata ritirata di recente.

Questo episodio risale al "22 ottobre 2022" ed è molto simile a quello per cui era stata denunciata dalla nonna e dal quale è stato assolta per via della scriminante della parentela in caso di estorsione con minacce. A ottobre di quest'anno Virginia è stata arrestata, e poi condannata a due mesi, per il tentato furto dentro una Smart. Sulla questione si era espresso anche il figlio, Giancarlo Armati (25 anni), suo amministratore di sostegno in quanto Sanjust è una paziente psichiatrica. Armati ha parlato delle precarie condizioni della donna che "per l'ennesima volta è stata abbandonata. Prima dai nostri parenti, poi dalle strutture sanitarie. Mia madre aveva bisogno di cure e sostegno, umilmente li ha richiesti, ma invece è stata, come sempre, cacciata via e abbandonata al suo destino".