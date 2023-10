"Mia madre Virginia Sanjust, una paziente psichiatrica allontanata da un ospedale. Ecco perché frugava in un'auto"

È di ieri la notizia della condanna a due mesi e 20 giorni comminata a Virginia Sanjust di Teulada, ex annunciatrice Rai 46enne arrestata mentre stava tentando di rubare all'interno di una Smart. Oggi di quanto accaduto parla il figlio della donna, Giancarlo Armati, che a Repubblica riporta la delicata situazione di salute della madre da tempo in preda a scatti di ira e volta alla ricerca spasmodica di denaro, anche solo 10 euro.

"Una paziente psichiatrica è stata mandata a casa. Una donna che a suo modo ha chiesto l’aiuto dei medici nel momento del bisogno è stata fatta allontanare da un ospedale. Mia mamma, Virginia Sanjust di Teulada, si è ritrovata da sola, con i suoi problemi, in una zona periferica di Roma, tra le campagne, mentre frugava in una macchina. Ed è stata arrestata e condannata. Questo non è possibile" commenta il 25enne, bisnipote dell'attrice Antonella Lualdi e nipote di un'altra nota attrice, Antonella Interlenghi. Della madre Virginia, Giancarlo è amministratore di sostegno, segue i suoi processi, i ricoveri e le condanne. "Ieri per l'ennesima volta mia madre è stata abbandonata. Prima dai nostri parenti, poi dalle strutture sanitarie. Mia madre aveva bisogno di cure e sostegno, umilmente li ha richiesti, ma invece è stata, come sempre, cacciata via e abbandonata al suo destino", spiega il figlio di Sanjust, ripercorrendo quanto avvenuto prima dell'arresto alla madre che, nel pieno di una crisi psicotica acuta, si è presentata al Reparto di Psichiatria dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. "Per me è un passo in avanti, aveva un problema è si è rivolta ai medici senza che nessuno la forzasse. Ai sanitari ha chiesto di poter fare una doccia" - racconta - "Ma è logico che si trattava di una scusa. Dietro la richiesta di un bagno c'era evidentemente una persona che aveva maturato la decisione di richiedere sostegno e cure a un reparto specializzato di un ospedale dove la conoscono bene e dove avrebbe dovuto ricevere cure e sostegno. Invece, come sempre, il nulla".

Armati sostiene che a quel punto un dirigente medico del reparto psichiatrico ha chiamato lui, la nonna e la zia chiedendo di andare a prendere Virginia. Lui era fuori Roma, nessun altro è potuto andare a prenderla ed è stata fatta allontanare come già accaduto in altre situazioni. È stato dopo questo episodio che è stata intercettata dalle forze dell'ordine mentre rovistava in una Smart. "È stata arrestata, condotta in Tribunale, giudicata e condannata in direttissima per essere nuovamente abbandonata in mezzo a una strada. Questo sistema non accoglie, non cura, non aiuta, ma al contrario condanna chi ha evidente bisogno e necessità" dice ancora il figlio della donna: "Ieri mia madre aveva bisogno di cure e sostegno, umilmente li ha richiesti, ma invece è stata, come sempre, cacciata via e abbandonata al suo destino". Infine: "Non è questa la classe medica che conosco. Ci sono dottori e operatori meravigliosi, ma non sono certamente questi" conclude Giancarlo Armati: "Vorrei che qualcuno intervenisse in sua tutela, anche all'interno della stessa struttura Ospedaliera. Mia madre ha bisogno di un aiuto dei medici, non di una condanna di un tribunale".