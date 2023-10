L'ex volto Rai Virginia Sanjust condannata a due mesi per tentato furto: "Vivo in strada, non ho soldi"

Ancora guai per l’ex annunciatrice della Rai Virginia Sanjust di Teulada: la 46enne, nipote di Antonella Lualdi e del regista Franco Interlenghi, è stata arrestata dai carabinieri della stazione Roma Tomba di Nerone mentre stava tentando di rubare all’interno di una Smart. All’udienza per direttissima a piazzale Clodio, Sanjust è stata condannata a due mesi e 20 giorni. Come riporta il Corriere, Virginia Sanjust in aula ha ammesso le sue responsabilità: "Vivo in strada, ho difficoltà a trovare un modo per vivere, non ho soldi, non ho niente" sono state le sue parole.

Proprio pochi giorni fa l’ex presentatrice era stata assolta in appello dall’accusa di tentata estorsione. Secondo l'accusa nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l'attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell'anziana le avrebbe distrutto l'appartamento rompendo oggetti e suppellettili.

Virginia Sanjust di Teulada ha debuttato sul piccolo schermo nel 2003 come nuova annunciatrice televisiva di Rai 1. L'anno successivo è stata scelta come inviata speciale nel programma Una giornata particolare e, in seguito, ha condotto il programma della domenica notte di Rai 1, Oltremoda, in sostituzione di Fernanda Lessa.