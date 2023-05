Virginio senza filtri parla della sua omosessualità: "Non l'ho mai nascosto"

La musica è parte integrante della sua vita. Sin da piccolo ha calcato importanti palcoscenici, tra cui quello di Sanremo, coronando poi il sogno di tanti ragazzi ovvero quello di entrare nella scuola di Amici e di vincere un'edizione (la decima). Virginio Simonelli è infatti tra i vincitori del talent show Mediaset e nel suo curriculum può annoverare collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Kylie Minogue, Elisa e Laura Pausini con la quale ha anche vinto un Latin Grammy per l’album Hazte sentir.

Autore e cantante, Virginio Simonelli ha annunciato l'uscita del suo un nuovo progetto, il singolo "Il giorno con la notte" in duetto con Teo Bok, che uscirà il 26 maggio prossimo.

E alla soglia dei 38 anni, si sente anche libero di parlare della sua vita privata. Lo fa sulle pagine del magazine Vanity Fair dove per la prima volta affronta il tema della sua omosessualità ma guai a chiamarlo coming out. "Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto - dichiara il cantante - semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti".

Confesas di aver amato anche delle donne ma: "Arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie", ha dichiarato. E sul suo rapporto con Maria De Filippi racconta: "Ci scriviamo. Le mando i brani in anteprima"