Vissani, bolletta choc al ristorante: "16.500 euro, così ci fanno chiudere"

Il caro bollette rischia di mettere in ginocchio l'intero Paese. Tra i settori più colpiti la ristorazione, che paga un doppio scotto: il rincaro dell'energia e quello inevitabile delle materie prime. Far fronte a una situazione così complicata è quasi eroico, soprattutto se si sceglie di non aumentare i prezzi del menu.

E' la decisione di Gianfranco Vissani, nonostante la doccia gelata arrivata con l'ultima bolletta. Il famoso chef si è sfogato con l'Ansa: "A luglio di un anno fa la bolletta dell'energia elettrica era di 5.900 euro, quest'anno siamo chiamati a pagare 16.500 euro e per agosto è atteso un ulteriore rincaro del 20%. Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano". Vissani gestisce un esclusivo ristorante a pochi chilometri da Orvieto insieme al figlio Luca, anche lui molto amareggiato: "Qualcuno ho visto che mette negli scontrini il costo di luce e gas. Se dovessi fare la stessa cosa dovrei spalmare sul conto dei clienti mille euro al giorno, dato che il nostro ristorante resta aperto 16 giorni al mese". Loro, invece, hanno deciso di non ritoccare i prezzi "malgrado il costo delle materie prime dia notevolmente aumentato". Il loro appello è allarmante: "A queste condizioni è impossibile continuare a fare impresa in Italia".

L'appello ai politici: "Devono tirarci fuori dal baratro, basta reddito di cittadinanza"

Vissani non ama parlare di politica, ma in questa situazione diventa urgente oltre che necessario: "Non vorrei parlare di politica e tantomeno di elezioni, ma di certo serve che oggi tutti i partiti trovino un'intesa per salvare questa nostra piccola Italia. Tutti insieme devono tirarci fuori dal baratro in cui siamo finiti". E conclude: "Occorre un'azione politica seria, tesa ad aiutare le imprese e le persone davvero bisognose e quindi basta con questo reddito di cittadinanza. Chi andrà a governare pensi ad aumentare gli stipendi e ridurre la pressione fiscale".