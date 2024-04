La vita da single di Fedez: misteriose ragazze, giri in Ferrari e serate nel locale (che vieta le foto)

A bordo della sua Ferrari Roma Spider, da 300 mila euro, arriva e va via da Casa Cipriani, l'esclusivo locale milaneseche vieta le foto. Con lui prima il bodyguard-autista e poi due ragazze bionde. Questo è un piccolo esempio di come sta vivendo Fedez questa sua ritrovata libertà. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Federico è tornato alla mondanità. Via le ciabatte da casa e bentornate le serate milanesi in cui la parola d'ordine è "fare le ore piccole".

Al momento sono pochi i "fedeli al suo fianco", rivela il settimanale Chi. "L'imprenditore musicale di Vivo Concerti Clemente Zard, l'amico storico Denny LaHome, rapper che partecipò nel 2014 ad Amici, Salmo", con il quale ha recuperato il rapporto (si sarebbero anche incontrati negli uffici della Doom Entertainment, la società di Fedez con sede in una chiesa sconsacrata in zona Porta Romana). Nelle foto scattate dai paparazzi del settimanale si vede che il rapper ha trascorso la serata con alcuni amici, ha cenato fuori, insieme si sono recati nel locale esclusivo per poi passare dall'Armani Privè. Oltre a loro due ragazze bionde misteriose. Una di loro poi salirà sulla Ferrari di Federico e a tarda notte si ritroveranno tutti di fronte all'ingresso della nuova casa del rapper per poi salire nell'appartamento. Poco prima di entrare nel portone Fedez ha visto i fotografi: non si è arrabbiato, anzi, prima ha sorriso e poi li ha salutati.

Cos'è Casa Cipriani

Si trova in via Palestro e affaccia sui gardini Indro Montanelli. È probabilmente il luogo più esclusivo di Milano e non solo per i clienti che lo frequentano. Potere e glamour lì si mescolano sotto l'occhio attento di chi ci lavora, ma ciò che avviene lì non esce. Foto e video sono vietati. Si tratta di un members club a cinque stelle disposto su quattro piani nel palazzo Bernasconi. È aperto dal 2022 dopo il successo nell'omonimo club di New York. Casa Cipriani è anche un hotel di lusso con 15 camere e suite, servizi spa, palestra, beaty center e tre ristoranti. L'accesso è consentito solo ai soci o su loro invito e ovviamente la parola d'ordine è privacy, chi maneggia telefoni con l'intento di fotografare viene espulso.