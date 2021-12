Vito Coppola e Arisa insieme dopo Ballando, il messaggio per i telespettatori

"È stata un’esperienza immemorabile. La vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio". Così Arisa e Vito Coppola in quello che potremmo definire il primo messaggio di coppia dopo la vittoria nel varietà di Rai Uno. Sì perché proprio questo pomeriggio la cantante e il ballerino hanno pubblicato sui propri profili Instagram un messaggio sibillino che sembra confermare la love story. Che si tratti del loro modo per aumentare il clamore mediatico intorno o che i due abbiano intenzioni serie, non è dato sapere.

"Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine - prosegue il post - Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà". Lo sanno solo loro, sottolineano, e non a caso resta il dubbio in tutti i follower, telespettatori dello show di Rai Uno e non.

Al momento baci ufficiali non ci sono stati né paparazzate fuori dagli studi che possano confermare l'esistenza di un amore. L'unico bacio vero e proprio è stato quello "rubato" dalla cantante al maestro di danza al termine di una delle ultime esibizioni sulla pista televisiva.

Di certo c'è che entrambi sono single. Per lui un anno fa è finita la storia d'amore con Valentina Sica, la donna a cui è stato legato per circa sei anni. Lei, invece, ha rotto qualche mese fa con Andrea Di Carlo, suo ex manager con cui ha fatto coppia per un breve periodo. Ora non resta che scoprire se l'amore sarà insieme.