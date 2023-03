Vittoria canta "Tanti auguri" a Leone: il video è commovente

È diventato virale il dolcissimo video in cui Vittoria Lucia Ferragni canta "Tanti auguri" al fratello. Leone oggi compie 5 anni e anche la piccolina ha voluto fare i suoi auguri al leoncino di casa Ferragnez.

Per questo giorno così felice Fedez ha realizzato un video con alcuni dei momenti più belli di questi cinque anni tra feste di compleanno, scherzi e ovviamente anche l'arrivo di Vitto.

Il video in cui la bambina canta è stato condiviso da Fedez e Chiara ed entrambi erano molto emozionati e hanno iniziato a cantare la canzoncina insieme a lei per aiutarla a completare le frasi. Un momento dolcissimo che non si scorderanno mai.