"Prima voleva un figlio poi mi ha chiesto di abortire", lo sfogo di Vittoria Deganello (ora mamma single)

Sedotta e addandonata. O meglio, messa incinta e abbandonata. Vittoria Deganello, l'ex volto di Uomini e Donne, negli ultimi mesi ha dovuto affrontare non solo la fine di una storia d'amore ma anche una gravidanza che, però, inaspettatamente, ha dovuto affrontare da sola. Il calciatore della Spal Alessadnro Murgia, il presunto padre del bebé (mai confermato in quanto la sua relazione con la Deganello è nata quando lui era ancora impegnato con un'altra donna, Eleonora Mazzarini), infatti, ha deciso di abbandonarla in questo percorso importante che, come ha rivelato lei proprio un mese fa, non avrebbe mai voluto affrontare da sola ma insieme al suo compagno. Lui, però, ha deciso diversamente.

La 28enne, oggi, fiera di diventare mamma con le sue sole forze, nelle sue ultime stories Isntagram, ci ha tenuto a fare chiarezza sulla sua gravidanza e, soprattutto, sul perché Murgia sia sparito da un giorno all'altro accusandolo prima di aver desiderato avere un figlio con lei e poi di aver cambiato idea chiedendole perfino di abortire.

"Ora vi racconto quello che vi manca sulla vicenda in modo da chiudere il capitolo - ha esordito l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi per poi spiegare tutta la verità sul padre della sua futura bimba -. Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta".

Con queste parole, Vittoria, ha aggiunto nuovi tasselli a questa triste storia e ci ha tenuto a specificare di essere stata "ingenua nell'aver creduto a quella persona (Alessandro) e a cui non vuole più essere accostata.

"Ora mi concentro su me, su lei", ha poi concluso Vittoria riferendosi alla sua futura bimba e sembra essere più decisa che mai a portare a termine questo suo grande obiettivo di vita.