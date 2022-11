Vittoria Deganello incinta: "All'ecografia col padre della bimba oppure da sola, sono incaz*ata"

Vittoria Deganello si racconta "incaz*ata" ai follower. Incinta della sua prima figlia e senza un compagno (il calciatore della Spal Alessandro Murgia, presunto padre del bebé che però non ha mai confermato la vicenda), la ex protagonista di Uomini e Donne, ha spiegato un episodio increscioso capitatole in un momento così delicato della sua vita. "Settimana prossima ho la morfologica. Stamattina mi chiamano chiedendomi se il giorno della visita verrò da sola o accompagnata dal padre della bambina", ha detto in diverse storie Instagram Vittoria riferendosi alla struttura che le avrebbe comunicato come, in assenza del padre della bambina, non potrà essere accompagnata all'ecografia morfologica da nessun altro.

"Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere con un mio familiare. L'ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana, soprattutto in una situazione del genere", ha aggiunto ancora: "Sto affrontando tutto da sola e non è facile". Tanti i messaggi di solidarietà ricevuti dagli utenti che da quando è stata resa nota la sua vicenda personale la stanno supportando molto in questa gravidanza vissuta senza il supporto del fidanzato.

"Prima voleva un figlio poi mi ha chiesto di abortire"

"Ora vi racconto quello che vi manca sulla vicenda in modo da chiudere il capitolo" aveva detto l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi a proposito del padre della sua bambina: "Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta". L'intenzione è comunque quella di vivere da sola e con forza questa gravidanza e l'esperienza della maternità: "Ora mi concentro su me, su lei", ha promesso a se stessa, decisa ad andare fino in fondo anche grazie al supporto di tutta la sua famiglia.