Vittoria di Savoia alla fashion week di Parigi: la somiglianza con la madre è impressionante

Vittoria di Savoia, la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, ha incantato Parigi durante la fashion week. Lei e la madre hanno preso parte alla sfilata di Dior e la somiglianza tra le due, che hanno sfoggiato un look semplice ma ovviamente ricercato e un trucco leggerissimo, è impressionante.

Vittoria ha 20 anni ed è abituata a viaggiare: si sposta frequentemente tra l'Italia, la Francia, il Principato di Monaco e la Gran Bretagna dove studia Storia dell’arte e Scienze politiche. Spesso partecipa a eventi mondani, soprattutto quelli parigini essendo un'appassionata di moda, il suo look per il defilé infatti è di gran classe: pantalone ampio nero abbinato a una maglietta con chiusura doppiopetto in pied de poule con maniche corte, avvitata e con uno scollo a v poco profondo e che lasciava leggermente le spalle scoperte.

Il padre, Emanuele Filiberto, in una recente intervista ha dichiarato che abdicherà in favore della figlia e poi ha aggiunto che "È sensibile e intelligente, aperta. Ama molto il contatto umano, si preoccupa di ciò che vede intorno a lei. Appena è scoppiata la Guerra in Ucraina è immediatamente partita con la Croce Rossa per portare aiuti".