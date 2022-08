Vittoria golosa: il video della bambina mentre mangia il gelato è esilarante

Incredibile ma vero, tutto ciò che fa la piccolina di casa Ferragnez risulta essere divertente e coinvolgente. Basti pensare alla saga del "papà - mamma" che per mesi ci ha regalato un sorriso sulle labbra (per chi non lo sapesse Fedez ogni volta che prova a far dire alla figlia papà lei risponde sempre con mamma), poi il suo amore per Luis Sal e poi la passione per il cibo. Vittoria infatti è una grande amante della pappa, dei biscotti, ma soprattutto del gelato. Da quando ha scoperto l'abbinamento gelato alla panna con guscio di croccante cioccolato non può farne a meno e così anche i video di lei che mangia lo stecco gelato di una nota marca diventa virale.

Tutta soddisfatta dopo averlo mangiato ecco che chiama la mamma per darle ciò che rimane ovvero la parte in legno con un piccolo pezzo di cioccolato attaccato. Tutta sporca, com'è giusto che sia, dopo la mangiata ecco che però chiede il bis - non di gelato ovviamente - ma con un biscottino.