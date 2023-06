Tutti pazzi per Vittoria, il pubblico urla il suo nome e dimentica Leone: interviene mamma Chiara Ferragni

Che i figli di Chiara Ferragni e Fedez siano particolarmente amati ormai non è un segreto. I video dei piccoli che giocano, mangiano (soprattutto Vittoria) e che si fanno coccolare da mamma e papà sono ormai entrati di diritto tra i contenuti social più apprezzati dai fan, e non, dei Ferragnez.

A dare spettacolo ieri sul palco di Love Mi, durante le prove, non sono stati gli artisti bensì Vittoria e Leone. I bimbi sono stati portati sul palco, dove stava facendo il check audio Fedez, da Chiara. Quando i bambini sono stati visti dal pubblico che si trovava in piazza Duomo a Milano è partito un coro che ripeteva "Vittoria, Vittoria, Vittoria". Un gesto che sicuramente ha fatto molto piacere ai genitori, ma che ha anche spinto l'imprenditrice a correre in difesa del suo Leone.

Vittoria senza alcuna vergogna è corsa dal papà invece Leo invece è rimasto più in disparte e per questo Ferragni con il dito indice lo ha indicato come per dire 'guardate c'è anche lui, non dimenticatelo' e detto fatto: ecco che le persone presenti hanno iniziato a urlare "Leo, Leo, Leo". Il gesto di Chiara è presto spiegato: non voleva che il bimbo potesse rimanere offeso o deluso dalle maggiori attenzioni che la sorellina stava ricevendo.