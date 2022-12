Vittoria Ferragni piccola grinch, distrugge (divertita) l'albero di Natale e conquista tutti

Vittoria Ferragni è una piccola grinch del Natale e su questo non ci piove. La più piccola di casa Ferragnez, infatti, ha dimostrato più e più volte la sua avversione verso le decorazioni natalizie che, da settimane, sta cercando di eliminare da casa sua in tutti i modi. Ogni giorno, infatti, la piccola Vitto coglie l'occasione per smontare l'albero di Natale di casa Ferragnez prendendo una pallina alla volta e buttandola a terra divertita. Con questo atteggiamento da furbetta e da paladina dell'anti-Natale, a solo un anno e poco più, baby Vitto è già un'icona e sta conquistando sempre più followers, soprattutto chi, come lei, non ama particolarmente le feste e gli addobbi pacchiani.

La sorellina di Leone, infatti, è diventata protagonista di un esilarante reel confezionato alla perfezione da papà Fedez che la vede andare, di volta in volta, verso l'albero di Natale e fare in modo di buttare via tutte le sue decorazioni. Un modo di fare da "monella" come direbbe suo papà Fedez che, però, la rende più vicina a tutti quelli che non amano particolarmente le feste natalizie e le decorazioni esagerate che arricchiscono le case in questo particolare periodo dell'anno.

Così, Vittoria, si dimostra un bimba non solo simpatica e adorabile ma anche teneramente anti-natalizia proprio come una grande fetta della popolazione italiana.