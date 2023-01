Vittoria Ferragni fa bubu settete e conquista tutti: "La cosa più bella che vedrete oggi"

Vittoria Ferragni che fa bubu settete è la cosa più bella che vedrete oggi su TikTok. Questa, perlomeno, sembra essere l'opinione del pubblico che non è proprio riuscito a resistere alla dolcezza della figlia di Chiara Ferragni e Fedez nel nuovo video postato dalla mamma sui social. Biondissima, dal viso adorabile e da un caratterino che, ormai, l'ha resa la regina indiscussa dei profili social dei suoi genitori, Vittoria a solo un anno e mezzo, è entrata a pieno titolo nel cuore del pubblico e lo ha fatto con uno dei più classici giochini dei bimbi, bubu settete, oltre che per la sua genuinità.

Con le manine che le coprono il viso per poi scoprirlo, la piccola Vitto, ha letteralmente sciolto il pubblico con un sorriso dolcissimo e quel pronunciare la parola "settete" come solo lei sa fare. Una bimba che sembra essere già consapevole di sé e della sua simpatia, una piccola influencer pronta a prendere il posto di mamma Chiara una volta cresciuta e che, tra siparietti curiosi insieme al fratellino Leo, di quasi cinque anni e a papà Fedez con cui ha un bellissimo rapporto fatto di affetto e anche tanti scherzi, è la preferita indiscussa dai fan dei Ferragnez.

Sono stati tantissimi, infatti, a commentare il suo ultimo TikTok e a definirlo la cosa più bella presente sul social di oggi. C'è chi ha ammesso: "Non so quante volte ho visto questo video", chi l'ha definita "Stupenda" e chi perfino ha azzardato con un "La più bella e simpatica del mondo". Non c'è niente da fare, Vittoria piace propria tutti, fan e non dei Ferragnez.